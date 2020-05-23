В Ираке из-за COVID-19 дети и беременные из Украины попали в ловушку

В Ираке уже свыше двух месяцев более сотни украинцев не могут вернуться в Украину. Среди них есть беременные женщины, маленькие дети и трудовые мигранты, которые из-за карантина потеряли работу.

Так среди "узников" оказался Сафар Юсиф с сыном Адамом, который не может вернуться в Украину к своей маме Эльвире Измаиловой, врачу из Харькова, передает ВВС.

Сафар Юсиф с сыном Адамом ВВС

Сообщается, что супруги дважды они покупали авиабилеты, но теряли деньги из-за отмены рейсов.

"Я ездила в "Борисполь". Ждала там сына. Но, к сожалению, каждый раз тщетно", – поделилась мама Адама.

Украинка рассказала, что общается с сыном по видеосвязи. Малыш скучает по маме, и буквально целует экран, когда видит ее. В последний раз из Ирака должен был вылететь рейс 24 мая, но его уже отменили.

Сафар Юсиф с сыном Адамом ВВС

Украинка Светлана Соловей, которая также замужем за иракцем, сейчас находится в положении и хочет родить первенца в Украине. На данный момент она с мужем живет в Багдаде. Девушка переживает, что не сможет вернуться в Украину до родов, ведь в Ираке беременным женщинам такие путешествия позволяют только до 27 недели.

"Я хочу родить ребенка дома, в Украине, где я все знаю и роддом, и врачей. Но рейс переносили так много раз, что в итоге у меня 33 неделя беременности", – отметила она.

Украинцы подчеркнули, что готовы самостоятельно оплатить свои билеты, и обсервацию на родине.

Как сообщал OBOZREVATEL, застрявшие в Ираке украинцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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