"В интересах Путина": названы последствия нового конфликта в Сирии

Новый виток военной эскалации в Сирии спровоцировали США, а его последствиями может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке "чрезвычайно запутанная".

"С одной стороны, для Турции создание курдского анклава вдоль своей границы с Сирией является абсолютно неприемлемой ситуацией. Именно потому Эрдоган с такой решительностью осуществляет военную операцию, понимая, что это вызовет очень плохую реакцию в мире, что и случилось, особенно со стороны США и Евросоюза. С другой стороны, у него нет выхода, потому что более 40 лет курды ведут борьбу против турецкого государства, это непрерывный терроризм", – пояснил Корсунский.

При этом он отметил, что ситуация "может закончиться очередной волной беженцев, которые нанесут еще один серьезный удар по ЕС и по интересам западного мира".

Дипломат подчеркнул, что проблема была создана со стороны США: "Они всегда использовали курдов против Исламского государства… Они дали оружие сирийским курдам, те уничтожили Исламское государство, теперь США их бросили и вышли. Сейчас США ощущают свою вину и якобы делают вид, что сдерживают Турцию. Сейчас они договорились о перемирии, которое сохраняется, чтобы курды просто вышли. Вопрос, куда им выйти – это их земля. Они рассчитывали на то, что они ее честно отвоевали и будут иметь возможность создать там автономию".

"Все эти вещи – в интересах Путина, который сегодня выглядит в глазах многих на Ближнем Востоке как единственный последовательный политик, который гарантирует всем поддержку и держит свое слово. Это ужасно, потому что США теряют свое лицо в очень важном регионе мира", – заявил Корсунский.

asiatv.kg

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились приостановить на 5 дней военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Предполагается, что за это время курды уйдут от сирийско-турецкой границы на 30 км, Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся