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23 октября • обновлено в 20:53
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"В интересах Путина": названы последствия нового конфликта в Сирии

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Новый виток военной эскалации в Сирии спровоцировали США, а его последствиями может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке "чрезвычайно запутанная".

"С одной стороны, для Турции создание курдского анклава вдоль своей границы с Сирией является абсолютно неприемлемой ситуацией. Именно потому Эрдоган с такой решительностью осуществляет военную операцию, понимая, что это вызовет очень плохую реакцию в мире, что и случилось, особенно со стороны США и Евросоюза. С другой стороны, у него нет выхода, потому что более 40 лет курды ведут борьбу против турецкого государства, это непрерывный терроризм", – пояснил Корсунский.

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При этом он отметил, что ситуация "может закончиться очередной волной беженцев, которые нанесут еще один серьезный удар по ЕС и по интересам западного мира".

Дипломат подчеркнул, что проблема была создана со стороны США: "Они всегда использовали курдов против Исламского государства… Они дали оружие сирийским курдам, те уничтожили Исламское государство, теперь США их бросили и вышли. Сейчас США ощущают свою вину и якобы делают вид, что сдерживают Турцию. Сейчас они договорились о перемирии, которое сохраняется, чтобы курды просто вышли. Вопрос, куда им выйти – это их земля. Они рассчитывали на то, что они ее честно отвоевали и будут иметь возможность создать там автономию".

"Все эти вещи – в интересах Путина, который сегодня выглядит в глазах многих на Ближнем Востоке как единственный последовательный политик, который гарантирует всем поддержку и держит свое слово. Это ужасно, потому что США теряют свое лицо в очень важном регионе мира", – заявил Корсунский.

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asiatv.kg

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Сергей Корсунский Владимир Путин
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Надо и РФ, подобно Турции, войти вна Украину и принудить к миру. Всем хорошо только будет. Всу и нацики, как только увидят армию РФ, сдриснут сразу, примерно как из Крыма, ну или ещё быстрее. Вот только странно, Россию обложили санкциями, а Турция реально напала на другое государство и им ничего.
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