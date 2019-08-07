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"В интересах народа": захват экс-президента Киргизии связали с Путиным

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Спецоперацию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева связали с предупреждением, которое за две недели до этого озвучил глава России Владимир Путин.

Соответствующее видео заявления Путина после встречи с нынешним лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", – сказал тогда Путин.

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Атамбаев и Путин

Атамбаев и Путин

Отметим, Атамбаева подозревают в ряде преступлений, которые грозят ему пожизненным заключением. Среди наиболее скандальных дел против него –обвинение в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа спецназ штурмовал резиденцию Атамбаева. После нескольких попыток задержать экс-президента, силовики проиграли в столкновении со сторонниками последнего.

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Персона
Владимир Путин
Место
Киргизия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нууу кто бы сомневался))))) только что то долго ждали, я думал сразу свяжете)))))
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