"В интересах народа": захват экс-президента Киргизии связали с Путиным

Спецоперацию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева связали с предупреждением, которое за две недели до этого озвучил глава России Владимир Путин.

Соответствующее видео заявления Путина после встречи с нынешним лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", – сказал тогда Путин.

Атамбаев и Путин

Отметим, Атамбаева подозревают в ряде преступлений, которые грозят ему пожизненным заключением. Среди наиболее скандальных дел против него –обвинение в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа спецназ штурмовал резиденцию Атамбаева. После нескольких попыток задержать экс-президента, силовики проиграли в столкновении со сторонниками последнего.

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