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В Индонезии цунами смыло со сцены музыкантов: устрашающее видео

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В индонезийской провинции Бантен цунами обрушилось на концерт музыкальной группы.

Мощный поток воды смыл артистов со сцены и даже зрителей в зале. Соответствующее видео выложили очевидцы в сети.

Группа под названием Seventeen выступала на одном из мероприятий в городе Танджунг-Лесунг. В один миг сцену, которая находилась близко к морю, накрыло волной.

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Цунами обрушилось на концерт музыкальной группы

Цунами обрушилось на концерт музыкальной группы

В зале зрители в панике стали убегать, но их тоже настигло цунами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, на индонезийское побережье обрушилось мощнейшее цунами.

Катастрофа случилась на островах Суматра и Ява. Вследствие активности вулкана произошли тектонические движения, от которых образовалась волна. В результате погибли 168 человек, пострадавших — более 700

Место
Индонезия
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