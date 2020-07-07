В Индонезии создали ожерелье из эвкалипта, "убивающее" коронавирус

В Индонезии создали ожерелье из эвкалипта, которое якобы может убить коронавирус (COVID-19).

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Как сообщает газета Jakarta Post, "антикоронавирусное" ожерелье представило министерство сельского хозяйства страны.

"Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса – 80%", – заявил глава министерства Сиярул Ясин Лимпо.

По его словам, украшение сделано из особого вида эвкалипта, который может также залечивать раны.

Лимпо уверен, что ожерелье способно предотвратить заражение COVID-19 на массовых мероприятиях.

Он отметил, что изобретение уже опробовано на больных коронавирусом добровольцах. После того, как они стали носить ожерелье, якобы почувствовали себя лучше.

В свою очередь, замдиректора индонезийского национального института микробиологии Херавати Судойо считает, что пока лекарство от COVID-19 не изобретено, стоит отказаться от презентации подобных товаров в охваченном паникой обществе.

Преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди подчеркнула, что в эффективность украшения можно легко поверить, но его действенность в борьбе с коронавирусом не доказана, поэтому людям внушается ложное чувство безопасности.

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