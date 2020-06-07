В Индонезии разбился военный вертолет: много погибших и раненых

В Индонезии разбился вертолет Mи-17, выполнявший тренировочный полет. В авиакатастрофе четыре человека погибли и пятеро получили ранения.

Авария произошла на индонезийском острове Ява в районе Кендал, передает агентство Синьхуа.

"Четверо военных погибли и еще пятеро получили травмы в результате аварии вертолета, которая произошла в индонезийской провинции Центральная Ява", – говорится в сообщении.

Вертолет Mи-17 Иллюстрация

Официальный представитель индонезийской армии бригадный генерал Нефра Фирдаус сообщил, ято вертолет при полете потерял устойчивость и прямо перед падением задымился, после чего упал на землю и взорвался.

Очевидцы аварии рассказали, что перед самым падением трое членов экипажа успели спрыгнуть в пруд. Остальные пострадавшие госпитализированы в больницу.

Спикер вооруженных сил отметил, что обзор перед тренировочным полетом показал, что вертолет находился в хорошем состоянии. Для выяснения причин катастрофы начато расследование.

В Индонезии разбился военный вертолет Twitter/Haq Ghazh

В Индонезии разбился военный вертолет Twitter/Haq Ghazh

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет Ми-8, который принадлежит авиации ВСУ, совершил аварийную посадку на побережье Азовского моря.