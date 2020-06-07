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7 июня • обновлено в 08:18
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В Индонезии разбился военный вертолет: много погибших и раненых

2.5т
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В Индонезии разбился вертолет Mи-17, выполнявший тренировочный полет. В авиакатастрофе четыре человека погибли и пятеро получили ранения.

Авария произошла на индонезийском острове Ява в районе Кендал, передает агентство Синьхуа.

"Четверо военных погибли и еще пятеро получили травмы в результате аварии вертолета, которая произошла в индонезийской провинции Центральная Ява", – говорится в сообщении.

Вертолет Mи-17

Вертолет Mи-17

Иллюстрация

Официальный представитель индонезийской армии бригадный генерал Нефра Фирдаус сообщил, ято вертолет при полете потерял устойчивость и прямо перед падением задымился, после чего упал на землю и взорвался.

Очевидцы аварии рассказали, что перед самым падением трое членов экипажа успели спрыгнуть в пруд. Остальные пострадавшие госпитализированы в больницу.

Спикер вооруженных сил отметил, что обзор перед тренировочным полетом показал, что вертолет находился в хорошем состоянии. Для выяснения причин катастрофы начато расследование.

В Индонезии разбился военный вертолет

В Индонезии разбился военный вертолет

Twitter/Haq Ghazh

В Индонезии разбился военный вертолет

В Индонезии разбился военный вертолет

Twitter/Haq Ghazh

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет Ми-8, который принадлежит авиации ВСУ, совершил аварийную посадку на побережье Азовского моря.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Индия
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