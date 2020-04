В Индонезии 10 апреля проснулся вулкан Анак-Кракатау, выбросив в небо огромный шлейф пепла, дыма, а также лаву.

Об этом сообщил NineNews. По данным издания, по состоянию на 10:30 11 апреля извержение продолжалось, а столбы из пепла и дыма достигали до 15 км (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Анак-Кракатау в последний раз просыпался в 2018 году. После того извержения ученые заявили, что вулканический остров значительно уменьшился.

В Индонезии проснулся опасный вулкан Twitter/Dr. Devy Kamil Syahbana

В Индонезии проснулся опасный вулкан Twitter/Dr. Devy Kamil Syahbana

Издание The Jakarta Post со ссылкой на отчет о вулканической активности магмы от Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических катастроф уточнило, что по состоянию на 12:30 11 апреля извержений было два. Первое продолжалось одну минуту и 12 секунд. Тогда Анак-Кракатау выбросил пепел и дым в высоту 200 метров. Второе же продолжалось 38 минут и 4 секунды, и вулкан выбросил уже 500-метровую колонну пепла.

В Индонезии проснулся опасный вулкан Twitter/CCTV Asia Pacific

В Индонезии проснулся опасный вулкан Скриншот

Анак-Кракатау (означает "ребенок Кракатау ") является потомством печальноизвестного вулкана Кракатау, извержение которого в 1883 году вызвало период глобального похолодания.

В Индонезии проснулся опасный вулкан Скриншот

В Индонезии проснулся опасный вулкан Скриншот

The Indonesian volcano Krakatoa, also known as Krakatau, has erupted. Both the webcam on Anak Krakatau Island and from the coast show strong lava fountaining from the volcano. pic.twitter.com/MPxv4IQAPv - 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕠𝕨 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕝🇺🇸 (@ShadowIntell) April 11, 2020

Beautiful video of Krakatoa volcano eruption in Indonesia. #AnakKrakatau pic.twitter.com/fxTXSvuG8a - Vishnu T. Narayanan (@visnarayanan) April 11, 2020

Anak Krakatau is erupting now. The first image is from our webcam: https://t.co/O8KFco7NOx



The second photo was taken from our observatory (~ 43 km from the volcano). pic.twitter.com/nlHHWIyuAw - Dr. Devy Kamil Syahbana 🌋 (@volcanohawk) April 10, 2020

🇮🇩The #Indonsian #volcano of #AnakKrakatau has #erupted, the Indonesian government reports on Friday.



The eruption was thought to be the #biggest on Anak Krakatau since the violent partial #collapse of the volcano in December 2018 which triggered a devastating #tsunami. pic.twitter.com/mutim9jyn6 - CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике в январе проснулся вулкан Попокатепетль, который называют одним из крупнейших в мире.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал