В Индонезии произошло крупное извержение вулкана Левотоло. Видео

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоло, в результате которого в воздух поднялся четырехкилометровый столб дыма и пепла.

Об этом сообщило RTL. Извержение не причинило никаких повреждений удаленной части архипелага.

Власти страны предупредили граждан о возможных потоках лавы. Также был закрыт местный аэропорт. А самолетам запретили полеты в радиусе 4 километров от эпицентра извержения.

Индонезия является домом для около 130 действующих вулканов из-за ее расположения в "Огненном кольце", одном из трех наиболее значительных районов землетрясений на планете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту около 10 километров над уровнем моря.