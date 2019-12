В Индонезии автобус упал с высоты в реку: 28 жертв, десятки раненых. Жуткие кадры

Во вторник, 24 декабря, в провинции Южная Суматра в Индонезии пассажирский автобус слетел в ущелье и упал в реку, в результате чего 28 человек погибли и еще 13 получили ранения.

Инцидент произошел в темное время суток. Транспорт направлялся в столицу провинции Палембанг из соседнего города Бенгкулу. Об этом сообщает AP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сообщается, что автобус упал в реку с высоты 150 метров и в результате аварии автобус наполовину погрузился под воду. Спасатели предположили, что некоторых пассажиров могло унести течением.

По словам очевидцев, у автобуса вышли из строя тормоза и водитель резко потерял управление. Вместимость автобуса составляла 52 пассажира, но количество людей на борту было неизвестно. Водитель и два члена экипажа были среди погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на Забайкалье с моста над рекой Куэнга на лед упал рейсовый автобус с пассажирами. 18 человек погибли.

