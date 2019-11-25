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26 ноября • обновлено в 02:59
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В Индии женщину с 31 пальцем приняли за ведьму. Фото

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В Индии живет женщина с 31 пальцем, из-за чего ее заподозрили в колдовстве.

Как пишет издание Daily Mail, 63-летняя Кумар Найак страдает редким заболеванием – полидактилия.

Данная болезнь является распространенной наследственной аномалией, которая характеризуется необычно большим количеством пальцев на руках и ногах. У Найак 12 пальцев на руках и 19 – на ногах.

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"Я появилась на свет с этим дефектом и не лечилась, потому что родом из бедной семьи. Соседи верят, что я ведьма, и сторонятся меня. Иногда посторонние приходят, чтобы посмотреть на мое отклонение. Мне приходится сидеть дома, потому что ко мне относятся не так, как к другим", – жаловалась на свою жизнь женщина.

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Кумар Найак

Кумар Найак

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии врачи удалили опухоль весом 18 килограммов из яичника 38-летней женщины. Ранее они думали, что женщина беременна.

Также в индийском штате Гуджарат из глаза местного жителя извлекли семисантиметрового червя, который находился там несколько лет.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Индия
Теги
болезнь медицина
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