В Индии "засняли" привидение на коляске: видео пугающего момента

В больнице города Чандигарх в Индии камеры зафиксировали пугающий момент, когда пустая инвалидная коляска, без видимых причин преодолев большое расстояние, выехала с территории учреждения.

Как сообщает Life.ru, ее также заметил охранник и был крайне удивлен.

Так, камеры сняли, как инвалидное кресло стояло рядом со стульями и вдруг начало двигаться в сторону пандуса больницы, а затем скатилось по нему.

Камеры сняли движение пустой инвалидной коляски Скрин видео

Охранник также рассказал, что было непривычно холодно. Как сообщает People, охотники за привидениями считают, что низкая температура указывает на близость духов.

Но при этом охранник говорит, что на улице было ветрено, поэтому вероятно коляске просто помог поток воздуха. Не смотря на это, некоторые пользователи сочли, что траектория движения коляски выглядит слишком подозрительной.

Камеры сняли движение пустой инвалидной коляски Скрин видео

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