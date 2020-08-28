В Индии заболели более 76 тыс. за сутки: статистика COVID-19 в мире на 28 августа. Обновляется

По состоянию на пятницу, 28 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 271 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 76 тыс., в США – 46 тыс., а также в Бразилии – 42 тыс.

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Коронавирусом заразились более 24,6 млн человек в мире. worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 112 059 человек. Умерли 2403 пациента, выздоровели – 54 217 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 6 млн), Бразилия (более 3,7 млн) и Индия (больше 3,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 27 место.

Смертность от коронавируса может существенно возрасти зимой, что станет следствием всплеска заболеваемости молодежи летом.

В Украине установили новые зоны адаптивного карантина, которые начнут действовать с 31 августа. Полный список "красной", "оранжевой", "желтой" зон можно посмотреть по ссылке.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. сovid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. сovid19.rnbo.gov.ua

Главное за 28 августа:

01:44 – Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, с начала августа в Украине действует упрощенный протокол погребения умерших от COVID-19.

00:10 – Врач-инфекционист Андрей Алферов считает, что на такое интенсивное распространение коронавируса в Украине сейчас повлиял летний сезон. Специалист обратил внимание на увеличение посещаемости пляжей и работу ночных клубов.

00:05 – Во Франции вновь зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в стране выявлено 6,1 тыс. заболевших.

Около 70% пациентов, помещенных в больничные отделения интенсивной терапии, приходятся на четыре региона: Иль-де-Франс, О-де-Франс, Окситанию и Прованс-Альпы-Лазурный берег.