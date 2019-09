В Индии взорвалась фабрика фейерверков: 23 погибших, 27 раненых. Фото и видео

В Индии в среду, 4 сентября, взорвалась фабрика пиротехники, в результате чего погибли 23 человека.

ЧП произошло на севере страны в штате Пенджаб. Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает ANI (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще 27 человек получили ранения разной степени тяжести. Все они были госпитализированы.

При этом, неизвестно, была ли фабрика законным объектом или одним из многочисленных нелегальных предприятий по изготовлению фейерверков, разбросанных по всей стране.

Популярность пиротехники в этот период в Индии объясняется приближающимся главным индуистским праздником Дивали или "Фестиваль огней". Торговцы в спешном порядке производят фейерверки, зачастую рискуя жизнью.

At least 16 people have been killed in an explosion at a fireworks factory in India.



Fifteen others were injured in the blast at Batala in Punjab state.#India #fireworks #Punjab pic.twitter.com/dk8pnTeK6Z