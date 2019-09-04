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4 сентября • обновлено в 23:58
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В Индии взорвалась фабрика фейерверков: 23 погибших, 27 раненых. Фото и видео

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В Индии в среду, 4 сентября, взорвалась фабрика пиротехники, в результате чего погибли 23 человека.

ЧП произошло на севере страны в штате Пенджаб. Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает ANI (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще 27 человек получили ранения разной степени тяжести. Все они были госпитализированы.

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В Индии взорвалась фабрика фейерверков

В Индии взорвалась фабрика фейерверков

Соцсети

В Индии взорвалась фабрика фейерверков

В Индии взорвалась фабрика фейерверков

Соцсети

При этом, неизвестно, была ли фабрика законным объектом или одним из многочисленных нелегальных предприятий по изготовлению фейерверков, разбросанных по всей стране.

Популярность пиротехники в этот период в Индии объясняется приближающимся главным индуистским праздником Дивали или "Фестиваль огней". Торговцы в спешном порядке производят фейерверки, зачастую рискуя жизнью.

В Индии взрыв на фабрике пиротехники убил 23 человека

В Индии взрыв на фабрике пиротехники убил 23 человека

Соцсети

В Индии взрыв на фабрике пиротехники убил 23 человека

В Индии взрыв на фабрике пиротехники убил 23 человека

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Колумбия в США взорвался торговый центр.

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Место
Индия
Тег
взрыв
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