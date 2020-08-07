В Индии самолет после посадки раскололся напополам: десятки погибших и раненых

Мирослав Семенюк Мир 19:00, 7.08.2020 Обновлено: 19:56, 7.08.2020

В индийском городе Карипур самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы, при этом его корпус частично разрушился.

Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека.

По меньшей мере 11 человек погибли и более 50 ранены.

Людей достают из самолета, уже спасены несколько человек, в том числе ребенок. Четверо зажаты внутри искореженного борта.

В соцсетях отмечают, что в данном аэропорту посадочная полоса проходит по краю оврага, и даже небольшая ошибка пилота может иметь неотвратимые последствия.

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Посадочная полоса в аэропорту Карипура проходит по краю оврага
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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля в Турции самолет выкатился за пределы полосы и свалился в овраг. От удара лайнер разорвало на три части. На месте аварии организовали масштабную поисково-спасательную операцию. В разломанном самолете искали людей. В результате ЧП три человека погибли и еще 179 – получили ранения.

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