В Индии рухнула многоэтажка: под завалами может находиться до 200 человек. Фото, видео

В Махаде, на западе Индии, обрушился жилой пятиэтажный дом. На данный момент известно о 15 пострадавших.

Как сообщает Milleniumpost, по словам официальных лиц, под завалами может находиться до 70 человек. На данный момент спасено 25 человек. Также, по неподтвержденной информации, по завалами могут находиться от 70 до 200 человек.

Вместе с тем, по информации Le Matin, спасены только 15 человек.

"Пятнадцать раненых были спасены и доставлены в больницу", - говорится в заявлении полиции Махада (120 км к югу от Бомбея).

Сообщается, что в доме 47 квартир. В Twitter появились фото и видео инцидента.

Twitter NDTV

Twitter NDTV

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