В Индии рухнул жилой дом, погибли 10 человек. Фото

Карина Бондаренко Мир 08:10, 21.09.2020 Обновлено: 08:50, 21.09.2020

В Индии рано утром 21 сентября рухнул трехэтажный жилой дом. В результате происшествия погибли десять человек.

Спасти под завалами удалось 31 жителя здания, среди них – один ребенок, сообщает телеканал NDTV (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло около 03:40 в городе Бхиванди недалеко от Мумбаи. На месте работали пожарные, спасатели и полиция.

Отмечается, что здание было построено 40 лет назад. В доме проживали около 20 семей. Причина происшествия пока неизвестна.

Под завалами оказались десятки людей.
ANI
В Индии рухнул дом с людьми.
ANI
В доме жили около 20 семей.
ANI
Причина разрушения пока неизвестна.
ANI
В Индии разрушился жилой дом.
Карты
Происшествие случилось в городе Бхиванди.
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Махаде, на западе Индии, обрушился жилой пятиэтажный дом. Известно, что в доме 47 квартир. В сети опубликовали фото и видео инцидента.

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