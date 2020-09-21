В Индии рухнул жилой дом, погибли 10 человек. Фото

В Индии рано утром 21 сентября рухнул трехэтажный жилой дом. В результате происшествия погибли десять человек.

Спасти под завалами удалось 31 жителя здания, среди них – один ребенок, сообщает телеканал NDTV (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло около 03:40 в городе Бхиванди недалеко от Мумбаи. На месте работали пожарные, спасатели и полиция.

Отмечается, что здание было построено 40 лет назад. В доме проживали около 20 семей. Причина происшествия пока неизвестна.

Под завалами оказались десятки людей. ANI

В Индии рухнул дом с людьми. ANI

В доме жили около 20 семей. ANI

Причина разрушения пока неизвестна. ANI

В Индии разрушился жилой дом. Карты

Происшествие случилось в городе Бхиванди. Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Махаде, на западе Индии, обрушился жилой пятиэтажный дом. Известно, что в доме 47 квартир. В сети опубликовали фото и видео инцидента.