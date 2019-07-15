В Индии рухнул аттракцион: гибель людей попала на видео

В парке развлечений города Ахмедабан на западе Индии рухнул аттракцион с людьми, в результате чего двое человек погибли, а еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Всего в момент ЧП на "Маятнике" находился 31 человек, 29 из них получили травмы разной степени сложности, пишет Daily Mail Online (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что прямо во время движения аттракциона одна из гондол упала с высоты на землю, разлетевшись на куски.

В Индии рухнул аттракцион Twitter MonStorm16

В результате аварии погибли двое парней 22 и 24 лет. На место происшествия прибыла полиция для выяснения причин ЧП.

В Индии рухнул аттракцион Live Leak

В Индии рухнул аттракцион Live Leak

В Индии рухнул аттракцион Live Leak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в результате чего погибла 19-летняя девушка.

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