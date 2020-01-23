Главная Новости
23 января • обновлено в 03:08
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Индии родился мутант с "лицом Бога": фото и видео 18+

942
Читать материал на украинском

В индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с сильной деформацией черепа.

Так, фото и видео необычного животного, сделанные его хозяином, опубликовало издание Daily Star. На кадрах видно, что плоская морда напоминает человеческое лицо с бородой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
В Кении нашли уникальную зебру-мутанта: фото

В Индии родился мутант с "лицом Бога": фото и видео 18+

Daily Star

По словам экспертов, у козленка редкая генная мутация "циклопия", при которой глазные яблоки полностью или частично сращены, а нос плоский.

Отмечается, что в Индии подобные животные быстро становятся объектом поклонения, поскольку многих из них воспринимают как явление "лика божьего".

В Индии родился мутант с "лицом Бога": фото и видео 18+

Daily Star

В Индии родился мутант с "лицом Бога": фото и видео 18+

Daily Star

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах на ферме у козы родился мутант, внешне напоминающий и человека, и свинью одновременно. Жители поселка убеждены, что животное было проклято и принесет им несчастье.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Индия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги