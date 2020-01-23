В Индии родился мутант с "лицом Бога": фото и видео 18+

В индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с сильной деформацией черепа.

Так, фото и видео необычного животного, сделанные его хозяином, опубликовало издание Daily Star. На кадрах видно, что плоская морда напоминает человеческое лицо с бородой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Daily Star

По словам экспертов, у козленка редкая генная мутация "циклопия", при которой глазные яблоки полностью или частично сращены, а нос плоский.

Отмечается, что в Индии подобные животные быстро становятся объектом поклонения, поскольку многих из них воспринимают как явление "лика божьего".

Daily Star

Daily Star

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах на ферме у козы родился мутант, внешне напоминающий и человека, и свинью одновременно. Жители поселка убеждены, что животное было проклято и принесет им несчастье.

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