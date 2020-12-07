В Индии произошла вспышка загадочной болезни: 140 человек в больницах

В Индии зафиксировали вспышку загадочной болезни, из-за которой только за выходные, 6 и 7 декабря, были госпитализированы более 140 человек.

Об этом пишет BBC News. По информации врачей, пациенты из города Элуру в штате Андхра-Прадеше имели широкий спектр симптомов – от тошноты до припадков и потери сознания.

По сообщению местных СМИ, все пациенты прошли тесты на коронавирус, пишет издание. Они оказались отрицательными.

Как сказал медработник государственной больницы Элуру, у заболевших, среди которых дети, началась внезапная рвота, а перед этим они жаловались на жжение в глазах. Некоторые падали в обморок либо у них начались судороги, уточнил он.

Многие из госпитализированных быстро пришли в норму и их выписали из больницы.

Министр здравоохранения Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас сообщила, что в пробах крови пациентов не обнаружили никаких доказательств вирусной инфекции.

Также официальные власти исключили загрязнение воды или воздуха как причину вспышки неизвестной болезни, уточнила она, – ее будут устанавливать в лаборатории.

При этом оппозиция призвала провести расследование инцидента, заявив, что причиной загадочной болезни было заражение.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от COVID-19 в Индии.

Компания обратилась к Генеральной инспекции по контролю за оборотом лекарственных средств в Индии (DCGI) за разрешением на продажу и распространение в стране вакцины BNT162b2, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

Это первый случай, когда фармацевтическая компания подала заявку на экстренное использование вакцины от COVID-19.