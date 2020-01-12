Главная Новости
12 января • обновлено в 21:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Передала записку пилоту: в Индии пассажирка грозилась взорвать самолет

1.1т
Читать материал на украинском

В аэропорт Калькутты (Индия) экстренно вернулся самолет авиакомпании Air Asia, пассажирка которого угрожала взорвать лайнер.

Воздушное судно направлялось в Мумбаи, передает Hindustan Times. 25-летняя женщина, которая назвалась журналисткой и угрожала пилотам, была арестована.

Известно, что пассажирка отдала одному из членов экипажа записку, попросив передать ее пилоту, когда самолет уже 40 минут находился в воздухе. В записке говорилось, что к телу "журналистки" прикреплены бомбы, и она может их взорвать в любой момент.

Новости
На Прикарпатье задержали самолет с контрабандой: видео

Пилот принял решение вернуться в Калькутту и сообщил об угрозах диспетчеру. В аэропорту самолет доставили в изолятор и провели тщательный обыск. Бомбу в итоге не нашли.

Полиция выясняет мотивы пассажирки, заявившей об угрозе взрыва.

Иллюстрация. Самолет Air Asia

Иллюстрация. Самолет Air Asia

Travel Daily Media

Как писал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту города Галифакс (Канада) совершил экстренную посадку пассажирский самолет компании El Al, который летел на Шаббат в Израиль. Причиной аварийной посадки стало сильное задымление на борту.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Богдана Васильченко
Место
Индия Калькутта
Теги
взрыв самолет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги