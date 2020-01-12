Передала записку пилоту: в Индии пассажирка грозилась взорвать самолет

В аэропорт Калькутты (Индия) экстренно вернулся самолет авиакомпании Air Asia, пассажирка которого угрожала взорвать лайнер.

Воздушное судно направлялось в Мумбаи, передает Hindustan Times. 25-летняя женщина, которая назвалась журналисткой и угрожала пилотам, была арестована.

Известно, что пассажирка отдала одному из членов экипажа записку, попросив передать ее пилоту, когда самолет уже 40 минут находился в воздухе. В записке говорилось, что к телу "журналистки" прикреплены бомбы, и она может их взорвать в любой момент.

Пилот принял решение вернуться в Калькутту и сообщил об угрозах диспетчеру. В аэропорту самолет доставили в изолятор и провели тщательный обыск. Бомбу в итоге не нашли.

Полиция выясняет мотивы пассажирки, заявившей об угрозе взрыва.

Иллюстрация. Самолет Air Asia Travel Daily Media

Как писал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту города Галифакс (Канада) совершил экстренную посадку пассажирский самолет компании El Al, который летел на Шаббат в Израиль. Причиной аварийной посадки стало сильное задымление на борту.

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