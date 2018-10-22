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В Индии обезьяны убили человека

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В Индии стая обезьян закидала кирпичами 72-летнего мужчину. Они стали бросать в него строительные материалы, когда тот пришел в лес за валежником.

В результате этого, Дхарампал Сингх скончался в больнице от травм головы и груди. На него сбросили более 20 кирпичей, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш в четверг, 18 октября. Как установили правоохранители, животные набрали стройматериал в разрушенном здании и затащили на деревья.

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Жители деревни, близ которой это произошло, не раз жаловались на враждебно настроенных обезьян, но звери находятся под защитой властей - как особо охраняемые виды.

Семья погибшего подала официальное заявление в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле под Одессой стая обезьян устроила террор местным жителям.

Место
Индия
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Есть еще страна где обезьяны (бандерлоги) убивают людей. В этой стране любят выть щеню и вспоминать какого то Славу
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крымчанин Юрий,ну ты дебил,опять воды с под крана,с плесеню напился.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Як бандерлоги на майдане
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Dmitryk Aleksandr,на бананчик,заслужила обезьянка.
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