В Индии обезьяны убили человека

В Индии стая обезьян закидала кирпичами 72-летнего мужчину. Они стали бросать в него строительные материалы, когда тот пришел в лес за валежником.

В результате этого, Дхарампал Сингх скончался в больнице от травм головы и груди. На него сбросили более 20 кирпичей, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш в четверг, 18 октября. Как установили правоохранители, животные набрали стройматериал в разрушенном здании и затащили на деревья.

Жители деревни, близ которой это произошло, не раз жаловались на враждебно настроенных обезьян, но звери находятся под защитой властей - как особо охраняемые виды.

Семья погибшего подала официальное заявление в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле под Одессой стая обезьян устроила террор местным жителям.