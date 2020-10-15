В Индии наводнения унесли жизни 60 человек и уничтожили урожай на миллиарды. Фото и видео

Масштабные наводнения в Индии, вызванные проливными дождями, привели к гибели не менее 60 человек и нанесли ущерба на сотни миллионов долларов.

Стихия затронула юг и запад страны, но больше всего пострадал штат Телангана, пишет Reuters со ссылкой на заявления чиновников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Наводнение затопило столицу штата город Хайдарабад, где расположены офисы крупных компаний и стартапов, таких как Microsoft, Accenture, Amazon.

Потоки воды уничтожили урожай риса, хлопка и других культур. Власти оценивают ущерб в 20 миллиардов рупий (около 272 миллионов долларов).

Больше всего людей погибли в именно в Телангане – 50 человек. Еще 10 – в штате Махарашта.

По данным синоптиков, в обоих штатах в октябре выпало осадков больше чем обычно на 143% и 78% соответственно.

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