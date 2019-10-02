В Индии мужчина поджег себе во время фаер-шоу: жуткое видео 18+

В штате Уттар-Прадеш (Индия) актер, который участвовал в фаер-шоу, загорелся, не справившись с огнем.
ЧП произошло во время народной постановки мистерии "Рамлила", посвященной жизнеописанию Рамы, написало издание "Лайф" со ссылкой на Jansatta. Напуганные зрители сняли момент на видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Пострадавшим оказался актер Анкит Кумар, игравший роль демоницы Тадки. Мужчина весь вечер танцевал и выдыхал огонь, а затем для следующей сцены поднялся на помост. Фаерщик задел факелом край одежды, и та моментально вспыхнула.
В Индии мужчина поджег себе во время фаер-шоу
Зрители бросились на сцену к пострадавшему, пытаясь потушить огонь, но пламя не утихало из-за горючего.
После инцидента мужчину доставили в больницу административного центра с ожогами 60% поверхности тела. Актер находился в критическом состоянии.
श्रीराम को सताने आयी ताड़का ने अपने प्रहार से पहले दशरथ-पुत्रों को इम्प्रेस करने के लिए मुंह से आग निकालने का स्टंट किया. दूसरे प्रयास में ताड़का के फूस के लहंगे में आग लग गई. आग ऐसी लगी कि ताड़का जी अब मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जिंदगी-मौत से जूझ रही है.— Narendra (@hindipatrakar) 29 сентября 2019 г.
रामलीला #मुजफ्फरनगर की है pic.twitter.com/iFUnnyOfWP
Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте Турции Кестель в районе Аланьи детей из России облили горящим маслом. В отеле Club Paradiso повар устроил шоу, но якобы не справился с задачей, и "огненная струя вылетела из бутылки" прямо на людей.
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