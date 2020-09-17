В Индии коронавирусом заразился депутат, заявлявший об иммунитете в грязи. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 01:59, 18.09.2020

Депутат парламента Индии от северного штата Раджастан Сухбир Сингх Джаунапурия заразился COVID-19. Ранее он демонстрировал, что купание в грязи якобы формирует иммунитет от этого вируса.

Положительный результат теста 14 сентября оказался у него и еще 23 парламентариев, пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Политик говорил о пользе грязи от коронавируса.
Facebook Сухбира Сингха Джаунапурии

За месяц до этого Джаунапурия обнародовал видео, на котором он сидит в грязи и утверждает, что это помогает получить иммунитет от коронавируса.

"Выйди, промокни под дождем, посиди в грязи, поработай на ферме… Делая это, человек приобретает иммунитет", – заявил он тогда.

По словам депутата, грязь помогала формировать иммунитет от COVID-19.
Facebook Сухбира Сингха Джаунапурии

Отметим, что по состоянию на 17 сентября коронавирусом в Индии заразились более 5,2 млн человек. По данным онлайн-счетчика worldometers.info, из 5 212 686 заболевших вылечились 4 109 828 пациентов, 84 404 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Индия установила мировой рекорд по новым случаям заражения коронавирусом за сутки – 78 761.

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