В Индии коронавирусом заразились более 75 тысяч за сутки: установлен рекорд

Карина Бондаренко Мир 09:13, 27.08.2020 Обновлено: 09:23, 27.08.2020

В среду, 26 августа, коронавирусом в Индии заразились 75 995 человек, что стало рекордом по суточному приросту с момента начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Общее количество зараженных в стране составило 3,3 млн человек.

Из них более 2,5 млн пациентов выздоровели, 60 629 – скончались. Активных случаев в стране осталось более 723 тысяч.

Коронавирус в Индии
(worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ сообщила, что уровень смертности и заражений коронавирусом в мире снижается. Это свидетельствует о позитивной динамике пандемии COVID-19.

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