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9 мая • обновлено в 21:22
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В Индии фармацевт испытал на себе лекарство от COVID-19 и умер

2.5т
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В Индии сотрудник фармацевтической компании решил испытать на себе препарат, который он разработал для лечения коронавируса COVID-19. Мужчина скончался.

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Вместе с ним дозу смеси азота и нитрата натрия принял начальник фармацевта, пишет Channel News Asia.

В Индии фармацевт испытал на себе лекарство от COVID-19 и умер

Отмечается, что К Сиванесан умер на месте, его начальник госпитализирован.

Полиция подчеркнула, что фармацевт купил химикаты на местном рынке. Он провел исследование в интернете и разработал формулу препарата.

По данным на 9 мая, в Индии коронавирусом заболели 62 769 человек. Выздоровели 18 672, скончались 2 089.

В Индии фармацевт испытал на себе лекарство от COVID-19 и умер

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране 480 человек умерли и более 2,8 тысяч нанесли ущерб здоровью, употребив метанол в качестве "лекарства" от коронавируса. Среди пострадавших также пятилетний ребенок, которому метанол дали родители.

Жители страны поверили в фейки о том, что метанол якобы помогает в борьбе с коронавирусом или предотвращает заражение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Индия
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