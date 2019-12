В Индии десятки человек погибли из-за протестов: украинцев предупредили об угрозе

В Индии в результате протестов против нового закона о гражданстве погибло минимум 20 человек.

Как передает DW, за последние два дня участие в митингах, которые проходили по всей стране, приняли тысячи человек. Сотрудниками полиции были задержаны сотни из них, в том числе несовершеннолетние.

Смерти были зафиксированы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Среди жертв был ребенок. Многие протестующие получили травмы различной степени.

Посольство Украины в Индии отреагировало на протесты, посоветовав украинцам проявлять повышенную осторожность во время пребывания в стране и воздерживаться от посещения акций и мест большого скопления людей.

The Government of India has killed more protestors in a week than China has killed in 6 months. Internet shut down in large swathes of the country, so we don't know many details. The youngest to die from police brutality was a boy of eight.



But secular India fights back. See us. pic.twitter.com/2ghXs5f9ZQ — The World is Berning (@WorldBernie) December 21, 2019

UP DGP O. P. Singh claimed that police hadn't fired even a single bullet.



Now watch this video, a UP Cop firing bullet on protesters in Kanpur, UP.



Total 15 people are killed in UP including an 8 year old. #CAA_NRC_Protest #IndiaAgainstViolence pic.twitter.com/KetwOOuwQz — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ آصِف (@imMAK02) December 21, 2019

This is Narendra Modi's Delhi police for you.



Place- Jama Masjid

Time : 7 PM, 20 Dec 2019.



Delhi police brutally beating up Anti-CAA protesters and didnt even spare a minor.



Video : @royradhika7#CAA_NRC_Protest

#IndiaHatesModi pic.twitter.com/4w3hzXE6jD — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ آصِف (@imMAK02) December 21, 2019

Thousands reading the Preamble of the Constitution at Darussalam with MP of Hyderabad Asaduddin Owaisi leading. #Hyderabad #CAA_NRC_Protest pic.twitter.com/ltPgQTkVdU — Nikhila Henry (@NikhilaHenry) December 21, 2019

Протесты в Индии PAP Photo/Altaf Qadri

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ходе протестов под Верховной Радой в Киеве десятки человек получили ранения. Большинство из них – полицейские.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!