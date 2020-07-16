В Индии 95-летний старик ни разу не стригся и отрастил семь метров волос. Удивительное фото

В Индии в штате Карнатака 95-летний старик, которого местные жители называют Доддапалия, ни разу за всю жизнь не стриг волосы – локоны выросли на 7 метров.

Об этом пишет medialeaks.ru. Индеец даже не думает о том, чтобы состричь волосы. По его мнению, именно в них его сила.

Издалека прическа Доддапалии напоминает большой шар. Более того, в своей родной деревне старик считается божеством. Доддапалия очень рад повышенному вниманию к собственной персоне и без ложной скромности называет себя "представителем Бога на Земле". Мужчина считает, что в его волосах хранится сила и секрет долголетия.

Соседи Доддапалии каждый день наведываются к старику, чтобы его расчесать, и для индийца эта процедура не из приятных. Из-за длины локоны мужчины спутались и превратились в дреды.

Более того, Доддапалия не помнит, когда последний раз мыл голову и сам брал в руки расчёску. Возможно, у него на это просто нет времени, ведь каждый день ему приходится общаться с прихожанами, выслушивать их жалобы и давать жизненные советы, за которыми к нему приходят люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корри Уолкер из Новой Зеландии, чей визит к парикмахеру был отменен в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, сняла видео, как отрезает свои волосы кухонным ножом.