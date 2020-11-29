В Иерусалиме ребенок нашел 3000-летнее золотое украшение. Фото

В Иерусалиме на Храмовой горе девятилетний мальчик нашел древнюю бусину, которой примерно 3000 лет.

Об этом сообщила The Jerusalem Post. Бусину в форме цветка, сделанную из маленьких золотых гранул времен Первого Храма, Биньямин Милт обнаружил, когда просеивал грунт.

Она так хорошо сохранилась, что когда находку показали археологу, тот сначала воспринял ее за "неизвестный современный объект".

Только во время сортировки артефактов на заднем дворе ученый понял, что бусина поразительно похожа на несколько подобных предметов, которые он нашел при раскопках погребальных систем периода Первого Храма в Катеф Хином.

Когда ценность бусины стала очевидной, исследователи обзвонили все семьи, которые участвовали в просеивании в тот день, пока не связались с Милтом.

Золотые украшения редко встречаются среди археологических артефактов периода Первого Храма, поскольку золото в то время не подвергалось аффинажу (очистке от примесей) и обычно содержало значительный процент серебра.

На данном этапе еще не ясно, какой цели служила бусина. Предварительно археологи предположили, что она могла быть частью украшения, которое носила важная персона, посетившая Храм, или священник.

Украшение очень хорошо сохранилось tmsifting.org

Бусина в форме цветка сделана из маленьких золотых гранул tmsifting.org

Биньямин Милт нашел древний артефакт tmsifting.org

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