В Иерусалиме подростки устроили теракт: первые видео и подробности

В Старом городе Иерусалима (Израиль), около ворот Храмовой горы двое несовершеннолетних арабов совершили теракт с применением холодного оружия.

Как сообщила пресс-служба израильской полиции, парни были вооружены кухонными ножами (с металлическим и с керамическим лезвиями) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Они напали на одного из правоохранителей, успели ранить его, но были нейтрализованы другими полицейскими. Одного из террористов убили, второго – тяжело ранили.

В Иерусалиме подростки устроили теракт Скриншот

В результате нападения ранение в плечо получил сотрудник полиции, мужчина 30-40 лет.

Как написали на Telegram-канале Hue, нападавшими оказались 14-летние Насим Абу Руми и Хамуда аш-Шейх из деревни Азария.

В этом году исламские праздники совпали с еврейским днем траура (Девятое ава), поэтому на Храмовой горе уже были мощные стычки между людьми разных религий, многие пострадали.

По информации Іsraelinfo, после теракта правоохранители перекрыли все въезды в Старый город.

По сообщениям палестинских источников, огнем полиции ранен и охранник мечети Аль-Акса Омран Раджаби, непричастный к нападению. Его доставили в палестинскую больницу в нетяжелом состоянии.

Издание со ссылкой на ИА Wafa написало, что огонь по палестинцам вели не только правоохранители, но и оказавшийся рядом гражданский "поселенец".

Telegram-канал Hue Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чикаго (США) в воскресенье, 4 августа, неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. По предварительной информации, в результате инцидента огнестрельное ранение получили семь человек, среди которых четыре мужчины и три женщины.

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