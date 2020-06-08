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8 июня • обновлено в 21:03
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В Хьюстоне выстроилась очередь попрощаться с убитым Джорджем Флойдом

1.1т
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В понедельник, 8 июня, в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, смерть которого после задержания полицейским привела к масштабным протестам.

Чиновники заявили, что готовились к наплыву тысяч скорбящих возле церкви Фонтана Славы, где запланировали отпевание, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Церемония прощания с Флойдом

Церемония прощания с Флойдом

KTVU

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Daily Mirror

46-летний афроамериканец будет похоронен в Хьюстоне 9 июня рядом со своей матерью. 8 июня состоялась панихида.

Публику, как сказала пресс-секретарь похоронного бюро, приглашали на церемонию прощания с полудня до 6 часов вечера (по местному времени). "Мы ожидаем около 10 тысяч [человек], и к этому мы готовимся", – заявляла она.

Флойд окончил среднюю школу Джека Йейтса в 1992 году, где помог футбольной команде завоевать титул чемпиона штата. Там же он играл в баскетбол.

Катафалк с телом Джорджа Флойда отправляется к церкви

Катафалк с телом Джорджа Флойда отправляется к церкви

CNN

Церковь Фонтана Славы в Хьюстоне

Церковь Фонтана Славы в Хьюстоне

AFP

Перед переездом в Миннеаполис Флойд был хорошо известен на музыкальной сцене Хьюстона, выступая с группой под названием Screwed Up Clik (SUC).

Очередь скорбящих возле церкви в Хьюстоне

Очередь скорбящих возле церкви в Хьюстоне

Twitter / Jim Ryan

Очередь скорбящих

Очередь скорбящих

Daily Mirror

Очередь скорбящих

Очередь скорбящих

Daily Mirror

Возле церкви местные жители соорудили большое сердце с белых цветов. Некоторые оставляли возле импровизированного мемориала плакаты и букеты.

Прощание с Флойдом

Прощание с Флойдом

wgme.com

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Daily Mirror

На входе в церковь всем измеряли температуру.

Память Джорджа Флойда девятиминутной минутой молчания почтили и конгрессмены-демократы, среди которых Нэнси Пелоси. Политики стояли это время на коленях.

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Чтили память на коленях: в США выстроилась очередь попрощаться с Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Трансляция прощания с Флойдом в Хьюстоне:

Как сообщал OBOZREVATEL, церемония прощания с Джорджем Флойдом состоялась в Миннеаполисе в четверг, 4 июня.

Афроамериканец умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, девять минут душил его шею коленом.

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Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США Хьюстон
Теги
видео фотографии протест похороны
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