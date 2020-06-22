В Хорватии выпал снег в разгар лета: фото аномалии
На юге Хорватии в субботу, 20 июня, выпал снег. Непогода накрыла курортные города Каштела и Трогир.
Фото природной аномалии опубликовало местное издание 24sata. Отмечается, что на выходных температура воздуха была около +25 градусов, а после снежного шторма упала до +12 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Местным жителям приходилось выталкивать автомобили из сугробов, некоторым удалось даже покататься на лыжах. Местами снежный покров достигал 10 см.
На дорогах образовался гололед, поскольку снег сразу твердел. Кроме снегопада в городах также прошел град.
Ранее OBOZREVATEL писал, что над Одессой поднялось воздушное "цунами". Необычная туча во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей.