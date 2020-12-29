В Хорватии произошло мощное землетрясение: погиб ребенок. Фото

В центральной части Хорватии 29 декабря произошло сильное землетрясение, которое привело к серьезным повреждениям зданий в городе к юго-востоку от столицы. В результате погибла девочка, много людей оказались заблокированными под завалами домов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, мощность колебаний земли составила 6,3, больше всего от ЧП пострадал город Петринья, что в 46 километрах от Загреба. Об этом сообщает News Channel 9 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в понедельник, 28 декабря, в этом же районе случилось землетрясение силой 5,2 балла, а в этот раз было несколько более мелких подземных толчков.

Последствия землетрясения в Хорватии Twitter tercbela

Однако они нанесли больший ущерб – обрушились крыши, фасады зданий и даже некоторые целые здания. Землетрясение ощущалось по всей стране, а также в соседних Сербии, Боснии и Герцеговине и даже в Граце на юге Австрии. В посольстве Украины в Хорватии призвали украинцев воздержаться от поездок в эту страну..

Больше всего от землетрясения пострадал город Петринья Google-карта

Именно в городе Петринья в результате землетрясения погибла девочка, возраст которой не сообщается.

От землетрясения больше всего пострадал город Петринья newschannel9.com

"Одна девочка погибла, а внутри обрушившихся зданий есть раненые и люди. Мой город был полностью разрушен, у нас есть мертвые дети. Это как Хиросима – половины города больше не существует, в нем больше нельзя жить", – сказал мэр Петриньи Даринко Думбович.

Последствия землетрясения в Петриньи newschannel9.com

Руины от полностью разрушенных домов и пыль усеяли улицы, а одно из зданий упало на автомобиль. На опубликованных в СМИ кадрах видно, как пожарные пытаются убрать обломки, чтобы добраться до людей в салоне. Им удалось спасти мужчину и маленького мальчика, которых госпитализировали.

Спасение мужчины и мальчика из-под завалов aljazeera.com

Центр землетрясения в Хорватии Google-карта

Для помощи в спасательной операции в Петриньи направили хорватских военных. Премьер-министр страны Андрей Пленкович и другие представители правительства тоже прибыли в город после случившегося.

Представители хорватского правительства прибыли в Петриньи после землетрясения newschannel9.com

Хорватский сейсмолог Крешимир Кук описал землетрясение как "чрезвычайно сильное". Он призвал людей держаться подальше от потенциально шатких старых зданий и переехать в новые районы города из-за подземных толчков.

последствия землетрясения newschannel9.com

В столице Хорватии люди в страхе выбегали на улицы и в парки. По сообщениям СМИ, многие уезжали из Загреба, игнорируя запрет на поездки, введенный из-за вспышки коронавируса.

В столице Хорватии люди в страхе выбегали на улицы и в парки newschannel9.com

В связи с мощными землетрясениями, которые произошли 28-29 декабря в Хорватии и сохранением вероятности дальнейших толчков, посольство Украины в этой стране рекомендовало украинцам внимательно следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка, безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев! Наш телефон в случае чрезвычайной ситуации +385916051010", – говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Скриншот сообщения Facebook Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 декабря на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг залегал на глубине 15,94 км.