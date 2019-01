В ход пустили газ и водометы: во Франции прошли массовые задержания "желтых жилетов"

Во Франции более 240 человек задержали в ходе девятого акта протестов "жёлтых жилетов" (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает Reuters, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от Триумфальной арки в Париже.

Тысячи демонстрантов в Париже прошли шумно, но в основном мирно, через торговый район на Больших бульварах на севере города, недалеко от того места, где ранее в этот день в результате взрыва газа в пекарне погибли 3 человека и пострадали около 50 человек.

