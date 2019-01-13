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В ход пустили газ и водометы: во Франции прошли массовые задержания "желтых жилетов"

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Во Франции более 240 человек задержали в ходе девятого акта протестов "жёлтых жилетов" (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает Reuters, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от Триумфальной арки в Париже.

Тысячи демонстрантов в Париже прошли шумно, но в основном мирно, через торговый район на Больших бульварах на севере города, недалеко от того места, где ранее в этот день в результате взрыва газа в пекарне погибли 3 человека и пострадали около 50 человек.

При этом небольшие группы демонстрантов отошли от общего маршрута и стали бросать в полицию бутылки и другие предметы.

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По оценкам Министерства внутренних дел, в субботу, 12 января, по всей стране в протестах участвовали максимум 84 тыс. демонстрантов – почти на 25 тыс. больше, чем на прошлой неделе, но намного меньше чем в первый день протестов 17 ноября, когда на улицы вышли 282 тыс. человек.

В самом Париже министерство насчитывало 8 тыс. демонстрантов. В городе арестовали 156 участников протестов "желтых жилетов". По словам полиции, некоторые из них были задержаны за то, что у них были предметы, которые можно было использовать в качестве оружия.

В отличии от предыдущих недель, в этот день к вечеру грабежей и поджогов автомобилей не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 6 января разгорелась новая волна антиправительственных протестов, которая переросла в массовые беспорядки. Все начиналось мирно, однако митинг вышел из-под контроля, потому полиции пришлось эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво.

Демонстранты отклонились от согласованного маршрута, начали жечь авто, в результате чего полиция применила водометы и световые гранаты.

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Тема
Протесты во Франции
Место
Франция
Теги
протестполиция
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Он Алекс
Он Алекс
Ебланы пригожинские! А ты в курсе, что благодаря протестам минимальна ЗП во Франции на 100 евро стала больше или на 7800 рулей ? То есть фактически по меркам раски федераски + ещё одна пенсия к ЗП!!!! Отменилм закон , который удорожал топливо и по коммуналке «вниз» пошли ))) терпите продавшиеся за 18 фублей ))) только чаши дети тебе не простят ) если они будут ((((
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
В Израиле назвали украинский Майдан переворотом и объяснили, что президента Виктора Януковича свергли по румынскому сценарию образца 1989 года. экс-президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что в феврале 2014 года ему было известно о «плане Чаушеску» — готовящемуся убийству действующего на тот момент президента Януковича. Ссылаясь на расследования европейских и американских коллег организаторы «революции» 2014 года устроили расстрел митингующих и правоохранителей, чтобы дискредитировать власть. В качестве примера журналисты приводят дело Януковича. В частности, уточняется, что за пять лет ни одна страна мира не подтвердила наличие или заморозку каких-либо его денежных средств или активов.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина должна осудить непропорциональное применение силы против французских активистов-онижедетей! Подумаешь бросали бутылки в полицейских. В (на) украине подобное на майдауне только приветствовалось и поощрялось теми же французами
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Он Алекс
Он Алекс
Крымчанин Юрий, 🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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