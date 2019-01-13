В ход пустили газ и водометы: во Франции прошли массовые задержания "желтых жилетов"

Во Франции более 240 человек задержали в ходе девятого акта протестов "жёлтых жилетов" (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает Reuters, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от Триумфальной арки в Париже.

Тысячи демонстрантов в Париже прошли шумно, но в основном мирно, через торговый район на Больших бульварах на севере города, недалеко от того места, где ранее в этот день в результате взрыва газа в пекарне погибли 3 человека и пострадали около 50 человек.

Say what you really think pic.twitter.com/ojUlM4ORy5 — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 12 января 2019 г.

При этом небольшие группы демонстрантов отошли от общего маршрута и стали бросать в полицию бутылки и другие предметы.

По оценкам Министерства внутренних дел, в субботу, 12 января, по всей стране в протестах участвовали максимум 84 тыс. демонстрантов – почти на 25 тыс. больше, чем на прошлой неделе, но намного меньше чем в первый день протестов 17 ноября, когда на улицы вышли 282 тыс. человек.

В самом Париже министерство насчитывало 8 тыс. демонстрантов. В городе арестовали 156 участников протестов "желтых жилетов". По словам полиции, некоторые из них были задержаны за то, что у них были предметы, которые можно было использовать в качестве оружия.

В отличии от предыдущих недель, в этот день к вечеру грабежей и поджогов автомобилей не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 6 января разгорелась новая волна антиправительственных протестов, которая переросла в массовые беспорядки. Все начиналось мирно, однако митинг вышел из-под контроля, потому полиции пришлось эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво.

Демонстранты отклонились от согласованного маршрута, начали жечь авто, в результате чего полиция применила водометы и световые гранаты.

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