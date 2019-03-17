В ход пошли бензопилы: в Сербии вспыхнули массовые протесты против друга Путина

В Сербии представители оппозиции с бензопилами захватили здание телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии" (RTS) во время антиправительственной акции протеста.
По данным пресс-службы организации, сначала они забросали здание яйцами и обклеили листовками, однако жандармерия позже вытеснила демонстрантов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Правоохранители заблокировали людей в вестибюле, после чего без применения силы вывели из телецентра.
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"Без лишнего применения силы полиция защитила всех, кто работает в RTS, и, уважая закон, восстановила общественный порядок в этом здании", — сказал глава МВД страны Небойша Стефанович.
Тем временем, директор RTS Драган Буйошевич жаловался, что его сотрудники не могли должным образом выполнять работу.
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"Люди насильственно проникли и прошли по коридору с бензопилой, все наши команды были заблокированы. Я извиняюсь перед всеми сотрудниками", – сказал он.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Александр Вучич провел заседание Совета нацбезопасности, в ходе которого обсуждалась угроза обострения ситуации в отношениях с Косово. В конце сентября он привел армию в полную боевую готовность.
Перед Новым годом в Сербии вспыхнула массовая акция протестов, в ходе которой демонстранты кричали: "Вучич вор".
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