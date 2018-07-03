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В ход идут "консервы": Путин резко исчез на неделю

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Администрация президента России отменила все публичные мероприятия с участием Владимира Путина, при этом не указав причин такого шага.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Незыгарь", который является приближенным к Кремлю "сливным бачком".

"В президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля. В ход идут пока "консервы" пресс-службы недельной давности", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее была анонсирована встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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