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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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В Хельсинки Путин нажал кнопку процесса ликвидации России

8.1т

Нам пришел просто шквал писем из-за океана, часть из которых – мнения, а часть – слухи. Что характерно, один из таких авторов как-то упрекал автора в неблагодарности за то, что Трамп делает для Украины больше, чем Обама. Тогда стало понятно, что человек голосовал за Трампа и будет стоять за него насмерть. Мои упреки были совсем другого характера и как оказалось, они были не напрасными. Так вот, теперь этот человек убеждал меня в том, что Трамп – не Америка и что вот так слить в унитаз единственную сверхдержаву не сможет и десяток Трампов.

Похоже на то, что Дональду Батьковичу дома пояснили все то, чем была завалена его твиттер лента. Похоже на то, что столько троллинга, обвинений и презрения не имел не то, что какой-то мировой лидер, а просто – отдельный пользователь твиттера. Думаю, что Трамп установил рекорд по напору таких пожеланий, за все существование мессенджера. Если бы кто-то взялся исследовать этот вопрос, было бы очень интересно увидеть статистику.

Дело в том, что сами переговоры состоялись в городе, в котором было подписано соглашение, получившее собственное название "Хельсинки". В 1975 году под ним поставили подписи все европейские страны и там были зафиксированы принципы безопасности в Европе. Заметим, там была и подпись совка. Так вот, президент США встретился с человеком, который не просто порвал этот документ, как и множество других международных актов, а подтерся им. Он даже не уловил иронии, которая была заложена в месте встречи.

В общем, вернувшись в Штаты, Трамп явственно почувствовал, что надо либо самому поднимать документы оформления отставки Никсона и что-то там уже конспектировать, либо патологоанатомы будут составлять отчеты о причинах безвременной кончины президента. Дело в том, что Трамп попытался высморкаться не просто в полотнище флага США, но и в стяги совокупности спецслужб, ФБР, АНБ, ЦРУ и т.д., а такие упражнения гарантированно заканчиваются очень плохо.

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Трамп жалко капитулировал перед Путиным

Не удивительно, что теперь Трамп рассказывает о том, что его не правильно поняли, что он хотел сказать одно, а услышали другое, что стенограмма перговоров не отражает истинного положения вещей и что вообще-то он – белый и пушистый и уж тем более, ничего не имеет против силового блока своей страны. Но тут уже большой вопрос, что было хуже, фраерские речи в Хельсинки, или демонстрация того, как фраер сдал назад. В общем, как самостоятельный политический деятель Трамп уже кончился, а возможно и не начинался. Даже те, кто оправдывал его странные движения и речи, теперь убедились в том, насколько они странные.

Но вся эта ситуация будет иметь еще один эффект. Штаты получили мощнейшую прививку от РФ и Путина и теперь они переболеют внутренней болезнью, после чего будет уже бронированный иммунитет против этой дряни. И да, именно в Хельсинки Путин нажал кнопку процесса ликвидации РФ.

Теперь будет отрабатываться обновленный вариант Рейгана-Тетчер, который развалил куда более мощный гадюшник, да еще и с более продуманной и продвинутой идеологией. Совок сконал достаточно быстро, а РФ – не совок и потому сдохнет намного быстрее.

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Темы
Встреча Путина и ТрампаХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Источник
Источник:defence-line.org
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, подскажите , уже в какой раз начинаете отсчет ремени до развала рашки ? Если бы хохлов не было, их надо было обязательно придумать!!))
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Doc
Doc
Точку в истории Рашки поставил не столько Путин, сколько Ходорковский (не по своей воле конечно), Посадив Ходорвковского Путин лишил РФ возможности для развития. И дело тут нисколько не в самом ходорковском - Путин показал что деньги и свободу можно отобрать у любого. И русские олигархи и чиновники это очень хорошо усвоили и пожалуй был только один дурак - Евтушенков, он хранил все свои деньги в Рашке. Остальные давно поняли - что нельзя этого делать и они поняли что Рашку надо как можно сильнее и быстрее доить и не надо ничего создавать. При этом аппетит пришел во время еды - и после этого стали очень быстро доить Рашку и делают это сейчас - и никто из олигархов не думает от стратегии на 5 лет или больше - уже нет 5 лет. И сколько еще Рашка протянет, да в общем это уже не важно - так уж получилось что Рашка сейчас уже никому не интересна и созидать она ничего не может и русские умудрились загнать в огромнейшие долги даже свои сырьевые компании - ибо и там действуют по принципу грабь награбленное
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Русский Солдат
Русский Солдат
Теперь уж США точно будет не до нищих скакучих попрошаек.
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Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
Русский Солдат, русіш швайне, американцям завжди буде справа до України, щоб не випустити ваш звіринець за межі лепрозорію, а Україні завжди буде справа до США це для того щоб вас тварин побільше закласти в грунт.
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