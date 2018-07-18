Нам пришел просто шквал писем из-за океана, часть из которых – мнения, а часть – слухи. Что характерно, один из таких авторов как-то упрекал автора в неблагодарности за то, что Трамп делает для Украины больше, чем Обама. Тогда стало понятно, что человек голосовал за Трампа и будет стоять за него насмерть. Мои упреки были совсем другого характера и как оказалось, они были не напрасными. Так вот, теперь этот человек убеждал меня в том, что Трамп – не Америка и что вот так слить в унитаз единственную сверхдержаву не сможет и десяток Трампов.

Похоже на то, что Дональду Батьковичу дома пояснили все то, чем была завалена его твиттер лента. Похоже на то, что столько троллинга, обвинений и презрения не имел не то, что какой-то мировой лидер, а просто – отдельный пользователь твиттера. Думаю, что Трамп установил рекорд по напору таких пожеланий, за все существование мессенджера. Если бы кто-то взялся исследовать этот вопрос, было бы очень интересно увидеть статистику.

Дело в том, что сами переговоры состоялись в городе, в котором было подписано соглашение, получившее собственное название "Хельсинки". В 1975 году под ним поставили подписи все европейские страны и там были зафиксированы принципы безопасности в Европе. Заметим, там была и подпись совка. Так вот, президент США встретился с человеком, который не просто порвал этот документ, как и множество других международных актов, а подтерся им. Он даже не уловил иронии, которая была заложена в месте встречи.

В общем, вернувшись в Штаты, Трамп явственно почувствовал, что надо либо самому поднимать документы оформления отставки Никсона и что-то там уже конспектировать, либо патологоанатомы будут составлять отчеты о причинах безвременной кончины президента. Дело в том, что Трамп попытался высморкаться не просто в полотнище флага США, но и в стяги совокупности спецслужб, ФБР, АНБ, ЦРУ и т.д., а такие упражнения гарантированно заканчиваются очень плохо.

Новости Трамп жалко капитулировал перед Путиным

Не удивительно, что теперь Трамп рассказывает о том, что его не правильно поняли, что он хотел сказать одно, а услышали другое, что стенограмма перговоров не отражает истинного положения вещей и что вообще-то он – белый и пушистый и уж тем более, ничего не имеет против силового блока своей страны. Но тут уже большой вопрос, что было хуже, фраерские речи в Хельсинки, или демонстрация того, как фраер сдал назад. В общем, как самостоятельный политический деятель Трамп уже кончился, а возможно и не начинался. Даже те, кто оправдывал его странные движения и речи, теперь убедились в том, насколько они странные.

Но вся эта ситуация будет иметь еще один эффект. Штаты получили мощнейшую прививку от РФ и Путина и теперь они переболеют внутренней болезнью, после чего будет уже бронированный иммунитет против этой дряни. И да, именно в Хельсинки Путин нажал кнопку процесса ликвидации РФ.

Теперь будет отрабатываться обновленный вариант Рейгана-Тетчер, который развалил куда более мощный гадюшник, да еще и с более продуманной и продвинутой идеологией. Совок сконал достаточно быстро, а РФ – не совок и потому сдохнет намного быстрее.