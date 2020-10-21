В Грузии грабители захватили заложников в банке – требуют $500 тысяч. Видео

Obozrevatel Мир 14:41, 21.10.2020 Обновлено: 15:53, 21.10.2020

В городе Зугдиди 21 октября вооруженный человек взял в заложники сотрудников и клиентов филиала Банка Грузии, расположенного на улице Гамсахурдия.

Преступник вооружен автоматом и гранатой, сообщает Telegram-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам сотрудника банка, вооруженный человек, войдя в здание, несколько раз выстрелил.

На месте происшествия находится спецназ, здание банка оцеплено. Преступник пока не объявил свои требования. По предварительным данным, в заложниках находятся около 30 человек.

Несколько пожилых людей преступники выпустили, еще нескольким заложникам удалось сбежать.

Захватчики требуют 500 тысяч долларов.

Хроника захвата заложников в Грузии
Николай Левшиц – channel in Georgia/Грузия

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, неизвестный захватил шестерых заложников в отделении банка BRED на бульваре Страсбург в центре Гавра. Позже он отпустил всех и сдался полиции.

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