В Грузии заявили об аресте соратника Саакашвили

В Грузии арестовали на 14 суток соратника экс-президента Михеила Саакашвили Звиада Куправа.

По данным издания "Грузия online", все началось с демонтажа палаточного городка по проспекту Шота Руставели, который был установлен в ходе протестов.

"МВД сообщило о задержании четверых участников акции, среди них один из организаторов митинга и их главный ведущий Звиад Куправа. Позже МВД задержало еще шестерых, а к вечеру ситуация накалилась, полиция разобрала расставленные на проспекте Руставели палатки. В итоге правоохранители заявили о задержании еще 9 членов акции, в том числе членов оппозиционных партий", - сказано в сообщении.

Протестующим вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Тбилисси собралась многотысячная акция протеста против решения суда об убийстве двух подростков.