В Грузии возобновились протесты против России: все подробности

Вечером 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии.

Так, несколько сотен студентов от университета, перекрыв улицу Руставели, пришли под здание. Они требуют отставки главы МВД и досрочных выборов в парламент, сообщается в местный информационных Telegram-каналах.

Тем временем, часть условий протестующих власть все же выполнила. Например, спикер парламента Ираклий Кобахидзе отправлен в отставку. Также подал в отставку депутат Закария Куцнашвили, который принимал российскую делегацию.

Протесты в Грузии Telegram Николая Левшица

Новая акция протеста оппозиции проходит при участии студентов местных вузов и гражданских активистов, приехавших из соседних городов.

Вечер и ночь в Грузии будут сложными, пишут в пабликах.

Протесты в Грузии Telegram Николая Левшица

"Мы не прекратим наши акции. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, обидело то, что эти люди беспристрастно защищали на протяжении лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность", — сказал глава грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе.

Протесты в Грузии Telegram-канал "неДума"

Telegram Николая Левшица

Отметим, что оппозиционные силы выдвинули ряд требований:

отставка правительства и министра МВД;

досрочные выборы в парламент;

расследование и наказание виновных в ситуации с российским депутатом в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Грузии оппозиция штурмовала парламент.Протестующие ворвались в здание.

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