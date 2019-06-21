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В Грузии возобновились протесты против России: все подробности

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Вечером 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии.

Так, несколько сотен студентов от университета, перекрыв улицу Руставели, пришли под здание. Они требуют отставки главы МВД и досрочных выборов в парламент, сообщается в местный информационных Telegram-каналах.

Тем временем, часть условий протестующих власть все же выполнила. Например, спикер парламента Ираклий Кобахидзе отправлен в отставку. Также подал в отставку депутат Закария Куцнашвили, который принимал российскую делегацию.

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Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Telegram Николая Левшица

Новая акция протеста оппозиции проходит при участии студентов местных вузов и гражданских активистов, приехавших из соседних городов.

Вечер и ночь в Грузии будут сложными, пишут в пабликах.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Telegram Николая Левшица

"Мы не прекратим наши акции. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, обидело то, что эти люди беспристрастно защищали на протяжении лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность", — сказал глава грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Telegram-канал "неДума"

В Грузии возобновились протесты против России: все подробности

Telegram Николая Левшица

Отметим, что оппозиционные силы выдвинули ряд требований:

  • отставка правительства и министра МВД;

  • досрочные выборы в парламент;

  • расследование и наказание виновных в ситуации с российским депутатом в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Грузии оппозиция штурмовала парламент.Протестующие ворвались в здание.

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Место
Грузия
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Переипашьте все друг дружку)) назло Кремлю !)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Сааакашвили мы грузинам не отдадим! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Повезло хрузынам, что не Димон Медведев сейчас главнокомандующий!
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