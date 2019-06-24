В Грузии устроили "ответку" на подлость Путина с туристами

Самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

Так, показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) приостановлен с 20 июня, пишет"Грузия Online".

В Cavea сообщили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

Протесты в Грузии Лига.нет

В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинское правительство предложило заменить туристов из РФ украинскими после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

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