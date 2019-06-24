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В Грузии устроили "ответку" на подлость Путина с туристами

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Самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

Так, показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) приостановлен с 20 июня, пишет"Грузия Online".

В Cavea сообщили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

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В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинское правительство предложило заменить туристов из РФ украинскими после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

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Место
Грузия
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Грузины кололись, плакали, но продолжали грызть сук, на котором сидят
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2
2
Понч Какес
Понч Какес
Hacpaли себе в карман - мощнейшая ответка. Такого Путин точно не переживёт )))
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5
1
Ященко Олег
Ященко Олег
Александрович Алексей, гдавное что вова Пу поедет туда для отчетности.
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1
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Понч Какес, сегодня МИД Японии его решил добить окончательно, сообщив, что Вову Зе никто не приглашал на саммит...
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3
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Юг Руси
Юг Руси
Это зрада, это потеря потерь! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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6
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