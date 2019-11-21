В Грузии разогнали массовый протест: активисты пошли на решительный шаг

У здания администрации правительства Грузия в Тбилиси началось физическое противостояние между правоохранителями и протестующими.

Как сообщает IPN, лидеры и сторонники оппозиционных партий пытались повесить замок на вход в администрацию, мобилизованная на месте полиция не дала им такой возможности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

Попытки повесить замок на ворота привели к небольшой потасовке между полицией и участниками акции.

Протесты в Грузии interpressnews.ge

Представители оппозиции и общественные активисты запланировали 21 ноября провести акцию протеста у здания администрации правительства. Акция анонсирована на 11:00 по местному времени, заседание правительства назначено на 10:00.

Отметим, что накануне силовики "зачистили" палаточный городок у здания парламента и задержали почти 40 демонстрантов.

Кроме того, ночью 21 ноября городской суд внес приговор в виде административного ареста десяти протестующим, в том числе восьми общественным активистам и двум представителям оппозиционной партии "Единое национальное движение". Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф. Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Протесты в Грузии interpressnews.ge

Протесты в Грузии interpressnews.ge

Как писал OBOZREVATEL:

17 ноября в Тбилиси начался массовый протест оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы. На митинг "Все минус один – Бидзина должен уйти" вышли несколько тысяч человек.

18 ноября спецназ в Тбилиси разогнал многотысячный протест перед парламентом. Задержали более 35 человек.

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