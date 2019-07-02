В Грузии разбился автобус с военными: много раненых

Во понедельник, 1 июля, в Шекветили (Грузия) произошло масштабное ДТП – перевернулся микроавтобус с военнослужащими, в результате чего 14 солдат получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает Guardian.ge со ссылкой на Министерство обороны страны. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали военные, которые находились в микроавтобусе, направлявшегося из Батуми (Аджарская АР) в Сенаки (край Самегрело – Земо Сванети). Микроавтобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Это был гражданский транспорт. В результате происшествия 14 военных получили разные травмы", – отметили в ведомстве.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. В Минобороны рассказали, что некоторых военнослужащих уже выписали из больницы.

Скриншот из видео

Guardian.ge

Отмечается, что в связи с ДТП открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

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