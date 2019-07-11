В Грузии растоптали портрет Путина: яркие фото и видео

Во время протестов в Батуми (Грузия) демонстранты растоптали на площади огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина.

Как сообщает Interpressnews, 11 июля в гостинице "Шератон" в Батуми проходит конференция "Восточное партнерство", на которой выступают президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Совета Европы Дональд Туск (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь Tabula уточняет, что на митинге объединились протестующие из Батуми и Тбилиси. Помимо критики агрессивной политики России, они также выступают за отставку министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Примечательно, что на акции помимо грузинских национальных флагов были также замечены украинские.

В Батуми растоптали портрет Путина Tabula

В Батуми растоптали портрет Путина IPN

Яркая манифестация вызвала бурное возмущение у российских пропагандистов. Так, ей даже посвятили сюжет в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Прямо сейчас в Батуми, где выступает президент Грузии, растоптали портрет российского президента и заявили, что во всех бедах виноват Путин!" – вскипела одиозная ведущая Ольга Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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