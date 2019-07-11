В Грузии растоптали портрет Путина: яркие фото и видео

Во время протестов в Батуми (Грузия) демонстранты растоптали на площади огромный баннер с портретом президента России Владимира Путина.
Как сообщает Interpressnews, 11 июля в гостинице "Шератон" в Батуми проходит конференция "Восточное партнерство", на которой выступают президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Совета Европы Дональд Туск (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В свою очередь Tabula уточняет, что на митинге объединились протестующие из Батуми и Тбилиси. Помимо критики агрессивной политики России, они также выступают за отставку министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.
Примечательно, что на акции помимо грузинских национальных флагов были также замечены украинские.
В Батуми растоптали портрет Путина
Tabula
В Батуми растоптали портрет Путина
IPN
Яркая манифестация вызвала бурное возмущение у российских пропагандистов. Так, ей даже посвятили сюжет в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Прямо сейчас в Батуми, где выступает президент Грузии, растоптали портрет российского президента и заявили, что во всех бедах виноват Путин!" – вскипела одиозная ведущая Ольга Скабеева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.
Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну возмущения.
22 июня в Грузии началась очередная волна протестов.
В РФ события вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно в целях "обеспечения национальной безопасности", говорится в указе.
Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.
7 июля популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.
Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.
9 июля Государственная дума России приняла экономические санкции против Грузии.
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