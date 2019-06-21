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В Грузии ранили российского пропагандиста в прямом эфире: момент попал на видео

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Продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в спину попала резиновая пуля в ходе протестов у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Он вел прямую трансляцию (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Продюсер рассказал, что, когда начался очередной штурм, спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями.

"Я пытался максимально все снимать. Когда уже газ пустили, я отвернулся, чтобы как-то себя спасти и не задыхаться. И вдруг резкая боль в области печени, на спине, вижу — на руках уже кровь, сразу обратился к скорой помощи", — сказал он.

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В Грузии ранили российского пропагандиста в прямом эфире: момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Грузии опппозиция штурмовала парламент. Протестующие ворвались в здание.

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Место
Грузия
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Жаль, что только подстрелили (((
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