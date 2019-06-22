В Грузии побили пропагандистов Путина: конфликт попал на видео

Сотрудники пропагандистского телеканала "Россия 24" заявили, что на их съемочную группу в Тбилиси (Грузия) напали "националисты".

Как передает "Вести.ru", несколько молодых людей набросились на российского корреспондента Станислава Бернвальда, пока тот брал интервью у владельцев туристического агентства об отмене прямого авиасообщения между РФ и Грузией (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Пропагандисты сообщают, что неизвестные начали выкрикивать "националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала". Утверждается, что россиян "специально провоцировали на драку".

Скрин видео

Скрин видео

"Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", – говорится в сообщении.

Отметим, на обнародованном россиянами видео видно, как мужчина бьет ногой в живот упавшего человека, при этом по кадрам не совсем понятно, кто это такой –ролик состоит из отдельных фрагментов.

После инцидента в МИД РФ потребовали от властей Грузии обеспечить безопасность находящихся на территории страны российских журналистов.

Напомним, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста Новости-Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, которые прошли в Грузии, "русофобской провокацией".

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