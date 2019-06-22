ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Грузии побили пропагандистов Путина: конфликт попал на видео

4.1тЧитать материал на украинском

Сотрудники пропагандистского телеканала "Россия 24" заявили, что на их съемочную группу в Тбилиси (Грузия) напали "националисты".

Как передает "Вести.ru", несколько молодых людей набросились на российского корреспондента Станислава Бернвальда, пока тот брал интервью у владельцев туристического агентства об отмене прямого авиасообщения между РФ и Грузией (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

Пропагандисты сообщают, что неизвестные начали выкрикивать "националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала". Утверждается, что россиян "специально провоцировали на драку".

Новости
"До Тбилиси 200 километров": Кадыров пригрозил Грузии из-за бунта

В Грузии побили пропагандистов Путина: конфликт попал на видео

Скрин видео

В Грузии побили пропагандистов Путина: конфликт попал на видео

Скрин видео

"Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", – говорится в сообщении.

Отметим, на обнародованном россиянами видео видно, как мужчина бьет ногой в живот упавшего человека, при этом по кадрам не совсем понятно, кто это такой –ролик состоит из отдельных фрагментов.

После инцидента в МИД РФ потребовали от властей Грузии обеспечить безопасность находящихся на территории страны российских журналистов.

Напомним, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения в страну российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

В ходе протестов оппозиция штурмовала парламент, и участники митинга ворвались в здание.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста

Фото с акции протеста

Новости-Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, которые прошли в Грузии, "русофобской провокацией".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Протесты в Грузиироссийская пропаганда
Место
ГрузияТбилиси
Теги
РоссияНовости РоссиивидеоДрака
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
9
Смешно
33
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ковалева Александра
Ковалева Александра
Мoя 6лaгoдаpноcть томy, ктo пoкaзал мне сaйт mekhosec.com/nxvxipc Пpостo пройдя oпроc пoлучила почти полугодовую зaрплату)) Пoльзуйтeсь, пoка eщe eсть вoзможнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В этом грызуны и укропитеки схожи, смелые они только стадом на мирных людей или по жилым кварталам лупить
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6
леня зе
леня зе
не даром вас называют помойкой,даже ваши бывшие сотрудники.грузин подрался с двумя грузинами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Блоги / мнения

ads pixel