В Грузии автобус с пассажирами упал со склона: погибли 17 человек

В Грузии недалеко от села Бисо муниципалитета Душети микроавтобус с пассажирами упал с 80-метровой высоты.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 17 человек, трое получили серьезные ранения, сказано на сайте МВД страны.

Уточняется, что машина упала на каменистый склон на одном из участков автодороги Шатили.

Заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе и руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили прибыли на место аварии, чтобы координировать спасательную операцию.

"Спасательные работы ведутся с соблюдением всех норм безопасности. Бригады продолжают операцию, несмотря на сложный рельеф местности и метеорологические условия", – сказано в сообщении.

По факту аварии МВД начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее водитель 40-тонной фуры с тяжелым грузом провалился в реку в штате Миссури, США. Он доверился навигатору, который проложил маршрут через старый мост.

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