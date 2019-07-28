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В Грузии арестован экс-министр обороны: в чем обвиняют

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В Грузии арестовали бывшего министра обороны, лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили.

Как передает грузинский "Первый канал", Тбилисский городской суд избрал для него заключение под стражей в качестве меры пресечения.

Кроме Окруашвили были также арестованы еще двое – Георгий Джавахишвили и Торнике Даташвили. Слушание проходило в закрытом режиме, а судья вынес свое решение почти сразу после начала процесса, так как сторонники политика шумели.

Ираклий Окруашвили

Ираклий Окруашвили

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Его адвокаты просили, чтобы подозреваемого отпустили на время следствия без ограничений, однако суд отказал. Обвинение утверждало, что экс-министр обороны пытался совершить государственный переворот в стране.

Политика задержали согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии — "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня. Вместе с ним по данной делу проходит 17 человек.

Протест в Грузии - 21 июня

Протест в Грузии - 21 июня

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Тема
Протесты в Грузии
Место
Грузия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Куда смотрит мировой жандарм??? В Грузии притесняют оппозицию!!! Демократия под угрозой!!! Срочно нужны средства доставки демократии!
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