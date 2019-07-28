В Грузии арестован экс-министр обороны: в чем обвиняют

В Грузии арестовали бывшего министра обороны, лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили.

Как передает грузинский "Первый канал", Тбилисский городской суд избрал для него заключение под стражей в качестве меры пресечения.

Кроме Окруашвили были также арестованы еще двое – Георгий Джавахишвили и Торнике Даташвили. Слушание проходило в закрытом режиме, а судья вынес свое решение почти сразу после начала процесса, так как сторонники политика шумели.

Ираклий Окруашвили

Его адвокаты просили, чтобы подозреваемого отпустили на время следствия без ограничений, однако суд отказал. Обвинение утверждало, что экс-министр обороны пытался совершить государственный переворот в стране.

Политика задержали согласно первой и второй частям статьи 225 УК Грузии — "организация, руководство или участие в групповом насилии". Дело касается событий 20-21 июня. Вместе с ним по данной делу проходит 17 человек.

Протест в Грузии - 21 июня Twitter

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