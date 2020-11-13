В Грузии 102-летняя женщина победила COVID-19

В Грузии в инфекционной больнице Кутаиси вылечили от коронавирусной болезни102-летнюю пациентку.

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия". Женщину должны выписать из медучреждения 14 ноября.

Старушка находилась в доме престарелых, где и заразилась коронавирусом. Около двух недель назад ее госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами COVID-19.

По словам медицинского директор клиники Нодара Маглаперидзе, самочувствие женщины хорошее.

Отмечено, что сейчас в клинике Кутаиси находится на лечении 77 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявили 26 февраля. На данный момент подтверждено 73 154 случая инфицирования. Выздоровели 55 511 человек, скончались 636.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на пятницу, 13 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 53,3 млн человек. За минувший день выявлено более 643 тысячи новых зараженных.